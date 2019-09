Abla-kardeşi ölüm ayırdı

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde motosikletle gezintiye çıkan kardeşleri kaza ayırdı. Bir kardeş yaşamını yitirdiği diğeri yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

GEZMEYE ÇIKTILAR

Serik'te oturan 15 yaşındaki Okay ile 18 yaşındaki ablası Ayşe Kurnaz akşam 07 YLY 20 plakalı motosikletle gezintiye çıktı. Okay Kurnaz'ın kullandığı motosiklet saat 22.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi Doğanay Sitesi önünde Muhsin G.'nin kullandığı 15 FE 727 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada Okay Kurnaz ve ablası Ayşe Kurnaz ağır yaralandı.

KASK TAKMADILAR

İlk müdahalenin ardından Kurnaz kardeşler, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okay Kurnaz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ayşe Kurnaz ise yoğun bakıma alındı. Kaza sırasında Kurnaz kardeşlerin başında kask olmadığı belirlendi. Kardeşlerin babaları Faik Kurnaz'ı da yaklaşık 1.5 ay önce kaybettikleri öğrenildi.