Bugün Mançoloji günü

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin bu yıl 16'ncısını düzenlediği Alanya Uluslararası Caz Günleri'nin ikinci akşamında Tofiq Hasansoy&'Bakuba' Jazz Band ve Lou Tavano sahne aldı. Kızılkule Meydanı'ndaki iki konsere büyük ilgi gösterildi.Sahneye ilk olarak Tofiq Hasansoy & 'Bakuba' Jazz Band çıktı. Azeri vokal ve solist, lirik bariton Tofiq Hasansoy, doğaçlama olarak scat singing kullandı ve Azerbaycan ulusal müziğini cazla birleştirdiği konserde izleyiciye muhteşem bir gece yaşattı.Kendisini dinlemeye gelen binlerce vatandaş için seslendiren Lou Tavano ise performansıyla kendisine hayran bıraktı. Lou Tavano ve ekibine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, palaket verdi. Bugün sona erecek caz günlerinde, Barış Manço'nun sanat hayatını ortaya koyan Monçoloji albümünün aranjörlük ve müzik editörlüğünü yapan Eser Taşkıran sahneye çıkacak.