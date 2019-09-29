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Gastronomi tutkunları ’da buluşuyor

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Gastronomi tutkunları Antalya’da buluşuyor
ANTALYA'DA bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Meze Festivali, gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek. Türk ve dünya mutfağından farklı damak tadındaki lezzetlerin tattırılacağı festival, ünlü restoranların şeflerini ağırlayacak. Akra Otel'de 18 Ekim günü düzenlenecek festival, gastronomi dünyasının tanınmış aşçılarını ve temsilcilerini ağırlayacak. Türkiye'yi temsilen 7 farklı restoran işletmesinin temsilcileri ve aşçıları festivalde farklı lezzetteki mezeleri hazırlayarak, gastronomi tutkunlarının beğenisine sunacak. 16 şefin hazırlayacağı 32 meze çeşidi, festival alanının ortasına kurulan tadım standında yerini alacak.
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Gastronomi tutkunları Antalya’da buluşuyor
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