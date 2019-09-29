Gastronomi tutkunları Antalya’da buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Meze Festivali, gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek. Türk ve dünya mutfağından farklı damak tadındaki lezzetlerin tattırılacağı festival, ünlü restoranların şeflerini ağırlayacak. Akra Otel'de 18 Ekim günü düzenlenecek festival, gastronomi dünyasının tanınmış aşçılarını ve temsilcilerini ağırlayacak. Türkiye'yi temsilen 7 farklı restoran işletmesinin temsilcileri ve aşçıları festivalde farklı lezzetteki mezeleri hazırlayarak, gastronomi tutkunlarının beğenisine sunacak. 16 şefin hazırlayacağı 32 meze çeşidi, festival alanının ortasına kurulan tadım standında yerini alacak.