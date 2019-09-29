İflasın zararı 150 milyon lira

MANAVGATTicaret ve Sanayi Odası'nda (MATSO) Thomas Cook seyahat acentesinin iflasının ardından değerlendirme ve yapılabileceklerle ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, Manavgat Side Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut, MATSO yönetim kurulu üyeleri, 16'ncı meslek (konaklama tesisleri ve turizm işletmeleri) komitesi üyeleri katıldı.

HASILATIN YÜZDE 75'İ

Boztaş, Thomas Cook'un iflasının ardından, Manavgat-Side turizm destinasyonundaki işletmelerin ve otellerin zararının 150 milyon euro civarında olduğu söyledi. Boztaş, "200 günlük turizm sezonunun yarısının sezondaki en dolu ve fiyatların yüksek olduğu dönemlerde elde edilen gelirler (temmuzağustos- eylül) dahil, yıllık hasılatın yüzde 75'i kaybedilmiştir" dedi.

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