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Kedi maması içinde

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Kedi maması içinde uyuşturucu
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, kedi maması içine gizlenmiş uyuşturucuyu ele geçirildi. İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği Kapan'ın katılımıyla 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Aramada narkotik köpeğin de desteğiyle kedi maması içine gizlenmiş 1 kilo 737 gram reçine esrar ile 119 gram metamfetamin, bir miktar skunk ile uyuşturucu satışından kazanılan para ele geçirildi. Gözaltına alınan Hayrettin S, Murat K. ve Özay C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kedi maması içinde uyuşturucu
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