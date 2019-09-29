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Kemer’de temizlik harekâtı başlatıldı

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Kemer’de temizlik harekâtı başlatıldı
ANTALYA'NIN Kemer Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda mazgal temizliği yaparken, cami bahçeleri ve halılarının da yıkama işini yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kiriş, Çamyuva ve Göynük mahallelerindeki cadde ve sokaklarda bulunan mazgalların temizliğini yaptı. Bölgede bulunan camilerde de temizlik yapan ekipler, camilerin bahçeleri ve halılarının da yıkama işlemlerini gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, "Halkımıza ve yaşadığımız bölgeye saygı göstermek zorundayız. Ekiplerimiz hız kesmeden çalışmaya devam ediyordiye konuştu.
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Kemer’de temizlik harekâtı başlatıldı
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