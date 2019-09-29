Kum Zambakları sahilde çiçek açtı

DÜNYADA koruma altına alınan ve nesli tükenmekte olan kum zambakları, Antalya'nın Demre ilçesindeki Sülüklü Plajı'nda çiçek açtı. Sayıları gün geçtikçe azalan, koruma altındaki kum zambakları, bölge halkı ve turistlerin ilgi odağı haline geldi.



KOPARTANA AĞIR CEZA

Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40-45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanırken, kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.

MUTLAKA KORUNMALI

İlçedeki bir özel okulda eğitim gören 6'ncı sınıf öğrencisi Beren Benli, "Öğretmenimizle kum zambağı çiçeğini tanıdık. Çok güzel çiçekler. Bunların korunmasını istiyorum" dedi.