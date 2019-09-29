Manavgat’ta renkli festival

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen 3. Uluslararası Halk Dansları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Estonya, Litvanya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya halk dansları ekipleri katıldı. Festival boyunca her akşam Side Limanı'nda gösteriler yapılacak. Festivalin ilk gününde Side girişinden itibaren milli kıyafetleri ile yürüyen ülkelerin dans grupları, oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Halk dansçıları, davul zurna eşliğinde yürürken, yerli ve yabancı turistler de bu renkli görüntüleri kameraya alarak anı ölümsüzleştirdi. KORTEJ geçişi sonrasında limana ulaşan ekipler, burada kurulan sahnede sırayla gösterilerini yaptı. Festival süresince katılımcılar, Manavgat'ın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı da bulacak.