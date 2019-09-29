Nefesleri kesen yakalama operasyonu

ANTALYA'NINManavgat ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan K.K. (30), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'cinsel taciz' ve 'görevli memura direnme' suçlarından arama kararı bulunan K.K.'nin ilçede bulunduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. K.K.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden K.K., Antalya Caddesi'nde kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından K.K., yakalandı. Gözaltına alınan K.K.'nın, 'cinsel taciz' suçlamasıyla ifadesi alındı. K.K., 'görevli memura direnme' suçundan çarptırıldığı para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.