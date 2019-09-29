Sivimli patiler defileye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Dogfest'te sevimli dostlar havuz başında defileye çıktı. İki gün süren etkinlikte sevimli dostlar çeşitli yarışmalara da katılıp hünerlerini sergiledi. Dogfest'in bu yılki teması 'Sokak Hayvanları Mahalle Sakinidir' olarak belirlenirken; festivale çevre ilçelerden katılım oldu. Can dostlar, çeşitli yarışmalarda boy gösterip, Menekşe Yalçın'ın tasarlayıp hazırladığı ilginç kıyafetlerin giyip podyumda boy gösterdi.Festival Organizatörü Cengiz Akbay, "Dogfest etkinliklerinin, Türkiye ayağını burada yaptık. Bu yıl Sokak Hayvanları Mahalle Sakinidir mottosundan yola çıkarak sokak hayvanlarından rahatsızlık duyan otellerin yaklaşımlarına dikkat çekmek amacıyla etkinliğimizi bir otelde yaptık. Etkinlikte sahipsiz köpekleri sahiplenenler bile oldu" dedi