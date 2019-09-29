Yangınzedeye sahip çıktılar

BUGÜN NELER OLDU

Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, geçen salı günü Değirmenler Mahallesi'nde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Önder Aşık ve ailesini ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Mengi, ailenin üzüntüsünü paylaşarak, her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Yangın sonrasında, evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle AFAD ekipleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çalışma başlattığını blirten Mengi, "Ailenin mağduriyeti giderilecek. Her türlü desteği sağlacağız" dedi.