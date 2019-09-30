Akdeniz’in çerezi zamana direniyor

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vatanı Akdeniz havzası olan, Türkiye'de ise çok fazla bilinmeyen 'tirmis' Antalya ve yöresinde çerez olarak tüketiliyor. Akdeniz ülkelerinin ortak lezzetleri arasında bulunan çerez, Antalya sokaklarında da geleneğin yaşatılmasıyla seyyar satıcıların tezgahlarında satılmaya devam ediyor. 20 yıldır seyyar el arabasında tirmis satan 70 yaşındaki Mehmet Kırkıncı, bu lezzetin unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. Kırkıncı, "Bilmeyenlere tattırıyorum. Alışan bırakamıyor. Bir alan bir daha gelip alıyor" dedi.MEHMET KırkıncI tirmisin zahmetli bir hazırlık aşaması olduğunu söyledi. Tirmisi tatlandırmak için bir gece suda beklettiklerini, ertesi gün haşladıklarını anlatan Kırkıncı, "Günde 3-4 defa suyunu değiştirerek bir hafta dinlendiriyoruz, Acısı gidince tuzlayıp tüketime hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.