AKS’de sanat şenliği başladı

BUGÜN NELER OLDU

Kültür Sanat (AKS), 2019- 2020 kültür-sanat sezonuna, dünyaca ünlü ressamlar Elvan Alpay, Tayfun Erdoğmuş ile Melek Mazıcı'nın eserlerinin yer aldığı sergiyle başladı. AKS'deki serginin açılışına Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, sergi küratörü Haldun Dostoğlu, sergi sahibi ressamlar ve sanatseverler katıldı.ATSO Başkanı Davut Çetin, yeni sezona üç ayrı salonda üç ayrı sanatçının sergilerinin açılışıyla başlandığını kaydetti. Başkan Çetin, "AKS, 4 yıl önce Antalya'nın kültür-sanat yaşamına katkı sunmaya başladı. 4 yılda 16 sergi açıldı, 80 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Çocuklarımıza yönelik sanat atölyelerimize katılım ise her geçen yıl katlanarak arttı" dedi.