Alkollü sürücü motosiklete çarptı

BUGÜN NELER OLDU

Manavgat ilçesinde alkollü otomobil sürücüsü, yaya geçidindeki yayalara yol vermek için duran motosiklete çarptı. Kaza Kumköy-Side yolu üzerinde meydana geldi. Savaş Tok A.'nın kullandığı 34 YS 1511 plakalı otomobil, yaya geçidinde yayalara yol vermek için bekleyen Deniz Atlı'nın kullandığı 07 HUY 66 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Atlı, önünde bekleyen Nazmi Taş'ın kullandığı 07 LTH 52 plakalı tur minibüsünün altına girdi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsünün 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi ve jandarma tarafından gözaltına alındı. Minibüsün altına giren motosiklet, sıkıştığı yerden uzun süren çabalar sonucu çıkarıldı.