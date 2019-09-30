Defineciler işi iyice abarttı

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kaçak define kazılarının sayısındaki ve boyutundaki artış şaşırtıyor. Son olarak Korkuteli'nde 33 metrelik tünelin bulunmasıyla gündeme gelen kaçak kazılarda bu kez de Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'ndeki Neopolis Antik Kenti eklendi. İhbar üzerine bölgeye çıkan yolları kapatarak operasyon yapan jandarma ekipleri, bölgede izinsiz kazı yapan 6 kişiyi ve onlara gözcülük yapan 1 kişiyi yakaladı.Operasyonda Şeyhmus Y., Emre E., Zeki G., Fatih Ö., Serdar E., Mustafa D. ve bu şahıslara gözcülük yapan Tahir E. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan incelemede şüpheliler tarafından kazılan 1 metre genişliğinde 23 metre derinliğinde tünel şeklinde kazı yeri tespit edildi. Kazıda kullanılan jeneratör, elektrikli calaska ve hava pompa sistemi, zemin inceleme cihazı, ile 10 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.