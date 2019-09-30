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Defineciler işi iyice abarttı

Korkuteli’nde define avcılarının kazdığı 33 metrelik tünelin bulunmasının ardından bu kez Konyaaltı ilçesinde 23 metrelik tünel kazan 7 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Defineciler işi iyice abarttı
ANTALYA'DA kaçak define kazılarının sayısındaki ve boyutundaki artış şaşırtıyor. Son olarak Korkuteli'nde 33 metrelik tünelin bulunmasıyla gündeme gelen kaçak kazılarda bu kez de Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'ndeki Neopolis Antik Kenti eklendi. İhbar üzerine bölgeye çıkan yolları kapatarak operasyon yapan jandarma ekipleri, bölgede izinsiz kazı yapan 6 kişiyi ve onlara gözcülük yapan 1 kişiyi yakaladı. 23 METRELİK TÜNEL
Operasyonda Şeyhmus Y., Emre E., Zeki G., Fatih Ö., Serdar E., Mustafa D. ve bu şahıslara gözcülük yapan Tahir E. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan incelemede şüpheliler tarafından kazılan 1 metre genişliğinde 23 metre derinliğinde tünel şeklinde kazı yeri tespit edildi. Kazıda kullanılan jeneratör, elektrikli calaska ve hava pompa sistemi, zemin inceleme cihazı, ile 10 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
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Defineciler işi iyice abarttı
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