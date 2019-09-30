Duyarsız başkanlar

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da meydana gelen deprem, riskin ne kadar yakınımızda olduğunu yeniden hatırlattı. Gözler, yıkılma riski olan binalara çevrildi. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından açıklanan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın Antalya'da yerel yönetimlere takıldığı ortaya çıktı. Şehirlerdeki sağlıksız yapıların tespiti için hazırlanan 5 yıllık eylem planı kapsamında riski yüksek olan yapıların tespitinde görev belediyelere verildi.19 Şubat'ta gönderilen tebliğde, 3 ay içerisinde Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin hazırlanmasını istendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bakanlıktan gelen bu yazıyı 19 ilçe belediyesine tebliğ etti fakat birçok belediye bu tebliğe uymadı. Özellikle Manavgat, Gazipaşa, Kumluca, Akseki, Gündoğmuş ve Elmalı belediyelerinin tebliğe cevap verme gereği bile duymadığı iddia edildi.Afet riskli en yüksek olan alanların tespiti için çalışmalara başlayan bazı belediyelerin ise çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Ancak geçen 7 aylık sürede henüz sonuçlanan bir çalışmanın olmaması dikkat çekti. Bakan Murat Kurum'un çok önemsediği kentsel dönüşüm eylem planı kapsamında riskli binaların eritilmesi hedefleniyor.Yetkililer münferit yıkımlar ve ada bazlı yıkımlarla baş edilemeyeceğinin anlaşıldığını bu nedenle riskli yapılan eylem planı kapsamında bölgesel olarak yıkılacağı belirtildi. Antalya'da, 2013 yılında yürürlüğe giren kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde tespit edilen toplam 85 bin riskli binadan 10 bini parsel bazında 4 bini ise alan bazında olmak üzere toplamda 14 bin bina yıkıldı.EYLEM planı kapsamında 5 yıl içerisinde Türkiye'de 1 milyon 500 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu rakamın yüzde 7'sinin Antalya'da olduğu tahmin ediliyor. Yani Antalya'da risk altında olduğu tahmin edilen konut sayısı 100 bini geçiyor.KENTSEL Dönüşüm Eylem Planı kapsamında Alanya ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi, Korkuteli'nde Belediye bölgesi ve çevresi, Serik'te belediye bölgesi ve çevresi, Kepez'de Fatih, Göçerler, Gülveren ve Güneş mahallesi, Finike'de Sahil Kenet, Aksu'da Çalka'ya, Muratpaşa'da Yüksekalan, Deniz, Gençlik, Üçgen, Memurevleri, Balbey gibi alanların afet riski yüksek olan alanlar olabileceği bilgisi verildi.