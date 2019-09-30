Esnaf şehri Isparta

BUGÜN NELER OLDU

Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, beraberindeki bürokratlarla birlikte Isparta'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kentte ilk olarak Isparta Valiliği ve Gülbirlik Kooperatifi'ni ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'a, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da eşlik etti. Bakan Yardımcısı Uçarmak, Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural'ı ziyaret etti. Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak esnafın, toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönem, biraz sıkışık bir dönem, dünyada da sıkışıklık var. Beklentimiz, yılsonuna doğru, bu duraklamanın artı büyümeye doğru geçeceği yönünde inşallah. Ekonomik koşullar iyileştiğinde esnafın durumu da iyi olacaktır. Isparta altyapısı düzgün nitelikli bir yer" diye konuştu.Isparta'da 12 bin 300 esnaf ve 13 bin 600 işyeri sayısının bulunduğunu belirten Ahmet Tural ise Isparta'nın esnaf şehri olduğunu vurguladı. Turan, "İlimizde biz esnafımızı destekleyici her türlü tedbirler alınıyor" dedi. Vali Seymenoğlu da "1 bakkalda 1 kişi bile çalışıyorsa, benim için fab- rikadır, istihdam sağlıyordur. 13 bin işyeri 13 bin istihdam demektir" diye konuştu.