Eylül ayında 2 milyon turisti aştık

BUGÜN NELER OLDU

yıl turizmde rekorları altüst eden Antalya, eylül ayı bitmeden 2 milyon turist sayısını aştı. Geçen yıl, eylül ayının tümünde gelen turist sayısı 1.9 milyon seviyesindeyken, 2017'de ise 1.5 milyondu. Eylül ayında aylık bazda yüzde 15, yıllık bazda ise yüzde 17 artış yakalandı. Yıl toplamında ise turist sayısı 12.5 milyona ulaştı.Eylül ayında Antalya, hava durumunda olduğu gibi, turizmde de yazdan kalma günleri yaşadı. Eylül ayı süresince günlük gelen turist sayısı 4 kez 80 bini aştı. 1 Eylül'de 83 bin, 7 Eylül'de 85 bin, 8 Eylül'de 82 bin ve 22 Eylül'de de 80 bin turist uçakla iniş yaptı. 7 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.