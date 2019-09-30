Fethiye’de üzüm şenliği

BUGÜN NELER OLDU

Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde Bağbozumu Festivali başladı. Fethiye Belediyesi ve Yeşilüzümlü Muhtarlığı işbirliğinde yapılan festivalde yöresel kıyafetleriyle üzümleri tanıtan kadınlar ilgi çekti. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, katılımcılar konserlerle eğlenceli anlar yaşandı. Festival süresince, Dağların Sultanları Kadın Efeler Grubu ve YEŞDER tarafından halk oyunları gösterisi sergilenirken, Kent Orkestrası, Adem Kazan, Gonca Oğuzhan ve Ali Tunç gibi isimler de konserler verdi.