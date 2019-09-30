‘Gol bizi uyandırdı’

BUGÜN NELER OLDU

YTEMİZ Alanyaspor mutlak galibiyet parolasıyla evinde ağırladığı D.G. Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak, namağlup liderliğini sürdürdü. 35'inci saniyede gelen Sivasspor golü, ligde bu sezonunu en erken golü olarak tarihe girerken, Şimşekler ise golden sonra kendine geldi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ilk 4 dakikası hariç istedikleri doğrultuda bir karşılaşma olduğunu söyledi.Mücadelenin ilk 4 dakikasında konsantre olamadıklarını belirten Bulut,Hatta 3 maçlık gol pozisyonu yakaladık diyebilirim. Ceza sahasına 43 kez girdik, 32 tane orta yaptık. Topa sahip olan takım bizdik ama bazen sadece topa sahip olmak değil yakaladığınız şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor" açıklamasında bulundu. Futbolcularını golü yedikten sonra gösterdikleri performanstan dolayı tebrik eden Erol Bulut,diye konuştu.Süper Lig'de 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Alanyaspor ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Alanyaspor bu maçlarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Oynadığı son 14 maçta da rakip fileleri havalandıran Alanyaspor, bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Turuncu yeşilli takımda bu sezon 6'ncı golünü atan Cisse de golleriyle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olmayı sürdürdü. Cisse'nin golleri ile Alanyaspor 7'nci puanını aldı.