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Her şey dahili yanlış anladılar

Manavgat’ta tatil yapan Rus turistler, otelden kahvaltılık, meyve, sebze ve içecekleri bavullarında götürürken yakalandı. Otel yönetimi, “Sanırım misafirlemiz her şey dahil sistemini yanlış anlamışlar” dedi

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Her şey dahili yanlış anladılar
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelde tatil yaptıktan sonra ayrılmak üzereyken davranışlarından şüphelenen Rus turistin valizi, acente yetkilileri ve otel görevlileri tarafından kontrol edildi. Kontrolde, Rus turistin valizinde kahvaltılık ürünler, poşetlere konulmuş dolu su şişeleri ve maden suları ile yine poşetlenmiş meyveler bulundu.

ENGEL OLUNAMIYOR
Valizden çıkan ürünlerle ilgili tutanak tutuldu ve ürünler geri alındı. Daha sonra Rus turist otelden ayrıldı. Otel yetkilileri, odalara yiyecek içecek çıkarmanın yasak olduğunu, bunu otele giriş yaparken bütün turistlere imzalattırdıkları formlarda belirtildiğini, ayrıca kendilerine konaklama kurallarına ilişkin broşür verdiklerini belirtti ama buna rağmen buna engel olamadıklarını söyledi.

YANLIŞ ANLAMIŞLAR
Bazı turistlerin çantalarına otelden aldıkları yiyecek ve içecekleri doldurduğunu anlatan bir otel yetkilisi, "Otelimizde kimsenin neyi, ne kadar yiyeceğine karışmıyoruz. Zaten her şey dahil bir oteliz. Otelde konakladıkları sürece bütün misafirlerimiz istedikleri kadar yiyip içebilir. Ama çantalarla ülkelerine götürmek ne demek? Bunu anlayamıyoruz. Sanırım her şey dahili yanlış anlamışlar" diye konuştu.
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Her şey dahili yanlış anladılar
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