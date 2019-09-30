İlklerin akşamı

BUGÜN NELER OLDU

, çıkış maçı olarak gördüğü Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3 golle kazanmasını bildi. Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki karşılaşma 3-0 biterken, maçta ilkler yaşandı. Aatıf Chahechouhe, kırmızı beyazlı forma ile golle tanışırken, bir diğer yeni transfer genç oyuncu Ufuk Akyol da Süper Lig'deki ilk golüne imza attı. Skoru belirleyen gol ise 90'da Hakan Özmert'ten geldi, Antalyaspor ligde seyircisi önündeki ilk 3 puanını da almış oldu. Yenilgi halinde 17'nci sıraya kadar gerileme riski olan kırmızı beyazlı takım galibiyetle rahat bir nefes aldı.Puanı 8 puana çıkan Akrepler, alt sıralardan kurtulmuş oldu. Bundan önceki 5 maçta 5 gol atabilen Akrepler, Yeni Malatyaspor karşısında ise gol yollarındaki suskunluğunu bozdu.YENİ Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor bu iki galibiyeti de iç sahada almıştı. Antalyaspor geleneği bozmadı ve evinde Malatya'yı yendi. Evinde galip geldiği iki maçta da Malatyaspor filelerine 3'er gol gönderen Antalyaspor, tarifeyi de değiştirmedi.