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Kayıplar için seferber olundu

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Kayıplar için seferber olundu
ANTALYA'NIN Kumluca ve Serik ilçelerinde 3 kişi kaybolduğu ormanlık alanda UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kumluca'daki kaybolma vakası Likya Yolu Maratonu sırasında yaşandı. Demre- Kumluca etabında dinlenmek için mola verdiği sırada kaybolan sporculardan Musa Tanrıverdi jandarma ve UMKE ekipleri tarafından 2 saatlik araması sonucu bulundu.

SU VE YEMEĞİ TÜKENMİŞTİ
Su bulmak için rotadan ayrıldığını anlatan Musa Tanrıverdi, "24 saattir yemek de yemiyordum. Sıvı kaybı da yaşayınca güç kaybı yaşadım ve rotamı da şaşırdım" dedi. Manavgat'ta ise Beşkonak Mahallesi'nden Serik ilçesine gece keçi sürüsünü götürürken ormanlık alanda kaybolan çoban Mehmet Çetin (22), yaklaşık 18 saat sonra bulundu.
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Kayıplar için seferber olundu
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