Köyüne vefasını gösterdi

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Burdur Devlet Hastanesi kalp ve damar cerrahisi uzmanı Dr. Ulaş Sağlam, doğup büyüdüğü Kayaaltı Köyü'ne kütüphane yaptırdı. Köy Kütüphanesi adını verdiği kütüphanenin açılışı geniş katılım la yapıldı. Kütüphanenin kurdelesini kesen Sağlam, duygusal anlar yaşadı.Yaklaşık bin 500 kitabın yer aldığı kütüphanede ayrıca bilgisayar, internet erişimi, barkovizyon ve belgesel setleri de yer aldı. Kütüphaneyi tek başına hayata geçirmediğinin altını çizen Ulaş Sağlam, "Edirne'den Diyarbakır'a, Bingöl'den Sinop'a birçok şehirden gelen kitap bağışlarımızla Kayaaltı Köy Kütüphanesi'ni kurduk" diye konuştu.Kütüphaneyi bir farkındalık projesi olarak tanımlayan Sağlam, "Okuyan, öğrenen, düşünen ve üreten bir neslin varlığı Cumhuriyet kazanımlarının temel kaynağını oluşturmaktadır. Çocuklarımızın bilgiye ve öğrenmeye en kolay şekilde ulaşmasını amaçlıyoruz" diye sözlerine ekledi.