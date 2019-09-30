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Paşa’nın Melekleri süper kupa için sahada

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Paşa’nın Melekleri süper kupa için sahada
YUNANİSTAN'DA oynadığı olaylı PAOK maçıyla Avrupa'dan elenen Muratpaşa Belediyespor, 2 Ekim'de oynayacağı Süper Kupa maçıyla sezonu açıyor. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, sezonunun ilk kupa mücadelesi için 2 Ekim Çarşamba Ankara'da sahaya çıkıyor. Paşanın Melekleri, Süper Kupa için, geçen yılın lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor Kulübüyle karşılaşacak.

4'ÜNCÜ KUPAYI İSTİYOR
Bugüne kadar Süper Kupa'yı 3 kez kazanan Paşa'nın Melekleri, geçen yıl lig şampiyonu olarak çıktığı Süper Kupa finalinde Polatlı Belediyespor'u 34-29 yenerek kupayı Antalya'ya getirmişti. Muratpaşa Belediyespor, Ankara'da oynayacağı Süper Kupa finalinin ardından 5 Ekim'de kendi evinde Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2019 – 2020 sezonunun ilk maçına çıkacak. İlk maçta Paşanın Melekleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak.
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Paşa’nın Melekleri süper kupa için sahada
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