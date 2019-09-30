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Rekortmenler Kaş’ta buluşuyor

’nın Kaş ilçesinde Serbest Dalış Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası ile paletli yüzmede Federasyon Kupası yarışları rekortmen sporcuları buluşturacak

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Rekortmenler Kaş’ta buluşuyor
ANTALYA'NIN Kaş Belediyesi ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), serbest dalışta dünya rekortmenlerinin katılacağı şampiyonaları Kaş'ta gerçekleştirecek. Kaş, biri uluslararası olmak üzere üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak. 1-5 Ekim tarihleri arasında 3'üncüsü düzenlenecek Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası, dünyanın önde gelen dalış rekortmenlerini ilçeye çekecek. Dünya Kupası'nda 5 ülkeden 3'ü kadın toplam 12 sporcu yarışacak. Aralarında dünya rekortmeni Rus AlexeyMolchanov'un da yer aldığı sporcular, İnceboğaz Belediye Halk Plajı'nın açıklarında 1-5 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca mücadele edecek. Yarışlar tam bir festival havasına bürünecek. Türk sporcular da Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası'nda madalya için mücadele edecek.
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Rekortmenler Kaş’ta buluşuyor
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