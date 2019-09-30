Rekortmenler Kaş’ta buluşuyor

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ANTALYA'NIN Kaş Belediyesi ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), serbest dalışta dünya rekortmenlerinin katılacağı şampiyonaları Kaş'ta gerçekleştirecek. Kaş, biri uluslararası olmak üzere üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak. 1-5 Ekim tarihleri arasında 3'üncüsü düzenlenecek Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası, dünyanın önde gelen dalış rekortmenlerini ilçeye çekecek. Dünya Kupası'nda 5 ülkeden 3'ü kadın toplam 12 sporcu yarışacak. Aralarında dünya rekortmeni Rus AlexeyMolchanov'un da yer aldığı sporcular, İnceboğaz Belediye Halk Plajı'nın açıklarında 1-5 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca mücadele edecek. Yarışlar tam bir festival havasına bürünecek. Türk sporcular da Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası'nda madalya için mücadele edecek.