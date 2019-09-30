Sevgi ağı büyüyor

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LÖSEV Antalya İl Koordinatörlüğü tarafından yeni dönemin ilk gönüllü buluşması gerçekleşti. Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'de gerçekleşen buluşmada gönüllüler bir araya geldi. Buluşmada, LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Özcan katılımcılara yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. LÖSEV Antalya İl Koordinatörlüğü yaz döneminin bitmesiyle birlikte yeni dönemde yeni gönüllülerine kapılarını açtı.Yeni gönüllerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda gönüllüler aralarında tanışırken, LÖSEV hakkında bilgi verildi.LÖSEV'in faaliyetlerinden bahseden Füsun Özcan çağımızın sorunu kanser hastalığının her geçen gün arttığını ve bunu sağlıksız beslenme, stres gibi faktörlerin etkilediğini ifade etti. Yeni dönemde gönüllülerle birlikte çalışmalarına hız vereceklerini söyleyen Özcan, yeni projeleri de gönüllülerin destekleriyle hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.