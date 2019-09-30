Yarışlar bahane tanıtım şahane

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı sona erdi. Kemer'de bu yıl 28 ülkeden 260 sporcunun katılımı ile gerçekleşen organizasyon, birçok ülkede haber oldu. Plaj, kanyon ve dağ etapları ile Antalya'nın doğal güzellikleri milyonlarca insana ulaştı. Sea to Sky 2019'un birincisi İspanyol sporcu Mario Roman olurken, asıl kazanan ile Antalya ve Kemer oldu.Sahillerde başlayan 4 günlük yarışlar, Antalya'nın zirvesi olarak adlandırılan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nda sona erdi. Yarış sonrası zirvede ödül töreni düzenlendi. Törene Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da katıldı.Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa ve motor sporlarına da uygun bir şehir olduğunu söyledi. Alternatif turizm anlamında doğa sporlarına önem verdiklerini ifade eden Ateş, "Çok başarılı bir organizasyon oldu. Kemer'in güzellikleri zaten belli. Bir anlamda da Kemer'in tanıtımına katkı sağlanmış olundu" dedi. Başkan Topaloğlu da "Yarışlar, Kemer için büyük bir tanıtım oldu" dedi.