Yaşlıların yaşam kalitesi artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi, sanatsal, sosyal ve sportif aktiviteler, danışmanlık hizmeti ile yaşlıların yaşam kalitesini artırıyor. 65 yaş üstü bireyler merkezin hem bedensel hem de ruhsal yönden kendilerine çok iyi geldiğini ifade ediyor. Günde 70 kişinin hizmet aldığı ve yaklaşık 400 üyesi bulan merkez, spor ve egzersiz çalışmaları, danışmanlık hizmeti, sanatsal ve kültürel faaliyetler, kurslar, rutin sağlık kontrolleriyle yaşlılara bedensel ve ruhsal destek sağlıyor.