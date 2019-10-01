4 kavşak bekliyor

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Antalya'da 4 yeni katlı kavşak projesinin hayata geçirilememesi şehir trafiğini kangrene çevirdi. Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak 4 yeni katlı kavşak Uncalı Mahallesi'ndeki yapıların imar sorunlarının çözülmemesi nedeniyle yapılamıyor. Sorunun çözümü ise CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutumuna bağlanıyor. 2009-2014 yılları arasında CHP'li Mustafa Akaydın döneminde kavşak projelerinin durduğunu hatırlayan Antalyalılar aynı sorunun yaşanmaması için dua ediyor. Büyükşehir Belediyesi imar sorunlarını çözmesi halinde 4 kavşağın yapımı için ilk adımın atılacağı belirtiliyor.Şehircilik uzmanları, katlı kavşak projelerinin sıkışan trafiği büyük ölçüde rahatlatacağını ifade ediyor. Antalya'da özellikle mesai saatinin başlangıcı ve bitiminde kangren haline gelen trafik sıkışıklığını yapılacak katlı kavşak projeleriyle önlenebileceği kaydediliyor. Plan ve projeleri hazır olan kavşakların yapımına Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi beklenen imar sorunları sonrası ilk kazmanın vurulacağı vurgulanıyor.Edinilen bilgilere göre kavşakların birbirine yakın olması ve aynı güzergahta bulunması nedeniyle yapım işlemlerine de aynı anda başlanılacak. Duraliler, Sanayi ve Efeler bölgesindeki proje ve imar sorunlarının çözüldüğü, Uncalı mevkisindeki yol üzerinde bulunan yapıların imar sorunlarının çözülememesi nedeniyle inşaatlara başlanılamadığı öğrenildi.Yapılacak yeni yol düzenlemeleriyle Antalya Havalimanı'ndan gelip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Kemer istikametine gitmek isteyen araçlar, hiç ışık görmeden Liman Kavşağı'na kadar ulaşmış olacak. Böylece sahil yolunun trafik yükü sadece Atatürk Bulvarı'na binmeyecek.İlk kavşak Akdeniz Sanayi Sitesi'ne gitmek için 75. Yıl Caddesi'ne dönülen kısımda olacak. İkincisi Uncalı Mezarlığı'nın köşesindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na dönülen kısımda olacak. Üçüncüsü de Batı Çevreyolu'nun ortasında yer alan Duraliler kavşağında olacak. Duraliler için yonca kavşak planlanıyor. Ayrıca Efeler bölgesine de katlı kavşak planlanıyor.ANTALYA'DA Menderes Türel'in ilk döneminde 2004-2009 yılları arasında 11 katlı kavşak yapılmış, CHP'li Mustafa Akaydın döneminde katlı kavşak projeleri durmuştu. Büyükşehir imar sorunlarını çözmeye yanaşmayınca 2009-2014 döneminde sadece 1 katlı kavşak projesi tamamlanmıştı. Akaydın, "İnsanlar balkonda çaylarını içiyorken yanından araçların geçtiği projeye izin vermem" diyerek katlı kavşaklarla ilgili yaklaşımını net bir şekilde ortaya koymuştu. Türel'in yeniden başkan olmasıyla Antalya'da katlı kavşak projeleri yeniden hızlanırken, şimdi Antalya'yı yine aynı korku sardı. Aynı zihniyetin devam etmesi halinde katlı kavşak projelerinin durmasından endişe ediliyor.