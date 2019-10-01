‘Alzheimer’ım hatırlamıyorum’

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde yaşanan hırsızlık vakası şaşırttı. 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan İngiliz kadın turistler J.A.K. (64), P.A. (68), A.D.W. (62) ve kız çocuğu L.E.N. (14), geçen hafta alışveriş yapmak için İbrahim Sözen Caddesi'ndeki bir iş yerine girdi. Mağazadan alışveriş yapmadan çıkan turistlerin davranışlarından şüphelenen iş yeri yetkilileri güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede İngiliz turistlerin 5 kol saati, 3 gözlük, 2 bileklik, 4 magnet ve toka çaldıklarını tespit ederek, polise başvurdu.Polis ekipleri hırsızları kollarındaki otel bantlarından tespit etti. Gözaltına alınan turistlerin odalarında yapılan aramada çaldıkları saat ve gözlükler ele geçirildi. İngiliz turistler kendilerini "Alzheimer hastasıyız. Biz böyle bir şey hatırlamıyoruz. Bize iftira atıyorlar" diye savundu. 3 kadın tutuklanırken, 14 yaşındaki kız çocuğu ise serbest bırakıldı. Öte yandan, kadınlardan birinin dişlerini yaptırmak için 8 bin sterlin ödediği dişçinin de adliyeye gelerek, 'paralarını aldım, dişlerini takabilir miyim' diye sorması da olaydaki bir diğer ilginç ayrıntı oldu.