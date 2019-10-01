Bakan Çavuşoğlu şehit evinde

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği mevlite katıldı. Şehidin Serik Orta Mahalle'de oturan ailesinin evinin önünde düzenlenen törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, şehidin babası Ali Dinçer'e başsağlığı diledi.