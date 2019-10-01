Bal tadında şenlik

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kaş ilçesi Doğantaş Mahallesi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Bal ve Hasat Şenliği renkli anlara sahne oldu. Festivale Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Muhtar Ali Karataş ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şenlik kapsamında konferans, Yörük göçü, halk oyunları gösterisi, yarışma ve konserler gerçekleştirildi. İlk gün 'Arıcılık ve Bal Üretimi' konulu konferans verildi. İkinci gün ise temsili Yörük göçüyle başlayan etkinlik, halk oyunları gösterisi ve bal yeme yarışmasıyla sürdü. Üreticilerin katılımıyla temsili bal konvoyu düzenlendi. Büyükşehir Mehter takımı da kortej yürüyüşüne eşlik etti. Şenlik kapsamında Tahsin Duru ve Ayşe Dinçer de konser verdi.Bal yeme yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Erkekler kategorisinde 1 kilo balı 1 dakikada yiyen Adem Tatlıkulak, kadınlarda ise 1 kilo balı 2 dakikada yiyen Şerife Akman birinciliği elde etti. Birincilere ilaç ve gübre hediye edildi. Bal Ağalığı ihalesini ise 130 bin lira ile Ömer Kaplan kazandı. Kaymakam Ulaş Akhan, "Kaş bölgesinde bal üretiminden önemli bir ekonomi oluştu. Bugün ilçemizde yaklaşık 40 bin kovan sayısına ulaşıldı. 400 tonun üzerine bal üretimi var" dedi. Başkan Mutlu Ulutaş da özellikle organik bal üretiminin önemini vurgulayarak, "Türkiye'nin her noktasına buradan bal satılıyor" dedi.