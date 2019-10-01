Beyaz altınımız değerini bulsun

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ANTALYA'DA pamuk hasadının başladığı hafta Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Daire Başkanı Seçkin Cenkış beraberindeki heyetle birlikte Antalya Pamuk ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini (Antbirlik) ziyaret etti. Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Uçarmak ve Cenkış'a birliğin pamuk tesislerini gezdirirken pamuk üreticisinin bu yıl yaşadığı sorunları ve devletten beklediği yardım taleplerini iletti.Başkan Yavuz, dünya borsasında pamuk fiyatlarının düşmesi, girdinin artması ve rekoltenin düşmesinin çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirterek üreticinin destek talebini iletti. Serik Çadır'da pamuk prese ve çırçır fabrikasını beraberindeki heyetle birlikte gezen Bakan Yardımcısı Uçarmak, "Pamuk çiftçimizin yardım talebini Ankara'da ilgili kurumlara ve yetkili birimlere ulaştıracağım. El birliği ile beyaz altın yeniden eski değerine kavuşturulur" dedi. Uçarmak, Antbirlik'in 3 yılda zarar eden bir kurumdan kar eder hale getirildiğini, çiftçiyi modern tarımla buluşturduğunu belirterek yönetimi tebrik etti.