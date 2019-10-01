Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Duvara çarpan cipteki yolcu öldü

Duvara çarpan cipteki yolcu öldü

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Duvara çarpan cipteki yolcu öldü
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde, kontrolden çıkıp, evin duvarına çarpan cipteki Emin Deniz Bars (28) yaşamını yitirdi, sürücü Şafak Kaynar (20) ise ağır yaralandı. Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, Mavikent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şafak Kaynar'ın kullandığı 35 TIR 11 plakalı cip, kontrolden çıkıp, evin duvarına çarptı.

DURUMU KRİTİK
Evde bulunanların korktuğu kazada, cipteki Emin Deniz Bars yaşamını yitirirken, sürücü Şafak Kaynar ise ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kaynar'ı Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaynar'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Duvara çarpan cipteki yolcu öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN