Göğsümüzü kabarttı

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.
Razgatlıoğlu, Magny Cours'ta 16. sıradan başladığı yarışta müthiş bir performans gösterdi.
Finişe metreler kala son iki yılın şampiyonu Jonathan Rea'yı geçerek
kariyerinin ilk Superbike şampiyonluğunu kazandı.
GENEL KLASMANDA DÖRDÜNCÜ OLDU
Fransa'daki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen
11. etabın ilk
yarışında piste çıkan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu,
şampiyona kariyerinin
ilk zaferini elde etti. Milli
sporcu, son 4 yılın şampiyonu
Kawasaki pilotu Jonathan
Rea'nın 0.240 sanise, BMW Motorrad'ın
Büyük Britanyalı sürücüsü
Tom Sykes'ın ise 6 saniye
839 sanise önünde adını zirveye
yazdırmayı başardı. Razgatlıoğlu, puanını 248'e çıkararak pilotlar klasmanında 4'üncülüğe yükseldi.
Türk motosikletçi
ayrıca organizasyon tarihinin
800'üncü yarışını kazandı.
SOFUOĞLU FRANSA'DA YALNIZ BIRAKMADI
Razgatlıoğlu'nu heyecanı yüksek yarışta eski dünya şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu yalnız bırakmadı. Yarışı baştan sona takip eden ve genç sporcuya destek veren Sofuoğlu,
yarış sonunda Toprak Razgatlıoğlu'nu sarılarak kutlayan ilk isim olurken duygulalarını "Çok gururlu ve mutluyum" diye belirtti.