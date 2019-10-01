Göğsümüzü kabarttı

BUGÜN NELER OLDU

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu,Razgatlıoğlu, Magny Cours'taFinişe metreler kalakariyerinin ilk Superbike şampiyonluğunu kazandı.Fransa'daki11. etabın ilkyarışında piste çıkanşampiyona kariyerininilk zaferini elde etti. Millisporcu, son 4 yılın şampiyonuKawasaki pilotu JonathanRea'nın 0.240 sanise, BMW Motorrad'ınBüyük Britanyalı sürücüsüTom Sykes'ın ise 6 saniye839 sanise önünde adını zirveyeyazdırmayı başardı.Türk motosikletçiayrıca organizasyon tarihinin800'üncü yarışını kazandı.Razgatlıoğlu'nu heyecanı yüksek yarışta eski dünya şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu yalnız bırakmadı.yarış sonunda Toprak Razgatlıoğlu'nu sarılarak kutlayan ilk isim olurken duygulalarını "Çok gururlu ve mutluyum" diye belirtti.