Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Göğsümüzü kabarttı

Göğsümüzü kabarttı

Alanyalı , ’nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu. Son iki yılın şampiyonunu geçen sporcumuz, kariyerinin ilk Superbike şampiyonluğunu kazandı

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu. Razgatlıoğlu, Magny Cours'ta 16. sıradan başladığı yarışta müthiş bir performans gösterdi. Finişe metreler kala son iki yılın şampiyonu Jonathan Rea'yı geçerek kariyerinin ilk Superbike şampiyonluğunu kazandı.

GENEL KLASMANDA DÖRDÜNCÜ OLDU
Fransa'daki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen 11. etabın ilk yarışında piste çıkan Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona kariyerinin ilk zaferini elde etti. Milli sporcu, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'nın 0.240 sanise, BMW Motorrad'ın Büyük Britanyalı sürücüsü Tom Sykes'ın ise 6 saniye 839 sanise önünde adını zirveye yazdırmayı başardı. Razgatlıoğlu, puanını 248'e çıkararak pilotlar klasmanında 4'üncülüğe yükseldi. Türk motosikletçi ayrıca organizasyon tarihinin 800'üncü yarışını kazandı.

SOFUOĞLU FRANSA'DA YALNIZ BIRAKMADI
Razgatlıoğlu'nu heyecanı yüksek yarışta eski dünya şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu yalnız bırakmadı. Yarışı baştan sona takip eden ve genç sporcuya destek veren Sofuoğlu, yarış sonunda Toprak Razgatlıoğlu'nu sarılarak kutlayan ilk isim olurken duygulalarını "Çok gururlu ve mutluyum" diye belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göğsümüzü kabarttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN