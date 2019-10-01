Kask ihmali yine can aldı

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde kaza geçiren 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Raşit Çakal, kaldırıldığı ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Genç motosiklet sürücüsünün başında kask olmadığı öğrenildi.Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda yaşandı. Alanya'dan Gazipaşa istikametine giden Raşit Çakal yönetimindeki 07 NOK 71 plakalı motosiklet, park halindeki 42 DBY 22 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç, Hacıbaba Mezarlığı'na defnedildi.