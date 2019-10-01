Övgüler Hakan’a

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Korkmaz, son iki maçta oynatmayıp bu maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Hakan Özmert'e övgü dolu sözler sarf etti "Çok güzel bir enerjimiz vardı" diyen Korkmaz, "İlk 15-20 dakika saha parselini ve adam paylaşımını iyi yapamadık. Ama daha sonra oyunun hakimiydik. Golümüz de geldi. İkinci yarı daha aktif oynamaya başladık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu çok güzeldi. Saha içi davranışlar çok olumlu ve pozitifti" dedi.Maçın sonlarına doğru muhteşem bir frikik golü atan Hakan Özmert'e ayrı bir parantez açan Korkmaz,Bu çok güzel bir örnek. Şartlar ne olursa olsun, her zaman çalışmak zorundasınız. Olgun yaşıyla bu davranışı göstermesi beni ayrıca mutlu etti" diye konuştu.