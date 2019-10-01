Şehit babasını kızdıran karar

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ANTALYA'DA Kepez Belediyesi'nin bugün gerçekleşecek ekim ayı meclis toplantısı öncesi 'şehit ismine şerh konulması' tartışması yaşanıyor. İsim Tespit Komisyonu'nun toplantısında, CHP'li meclis üyesi Mustafa İlhan, ilçede caddeye verilmek istenen şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in isminin verilmesine yönelik teklife şerh düştü. İlhan, "Sokak isimlerinde şehit sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi etkiler" dedi. Belediye meclis gündem maddelerinin ellerine ulaşmasıyla konudan haberdar olan MHP Kepez İlçe Teşkilatı, Mustafa İlhan'ın şerh düşmesine tepki gösterdi.MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar ve sokağa ismi verilecek olan şehit Erdoğan Sönmez'in babası İlyas Sönmez, düzenlediği basın toplantısıyla CHP'li İlhan'ı eleştirdi. Mehmet Seyyar, İlhan'ın güncel paylaşımlarıyla da terör örgütü PKK ve yandaşları lehine ifadeler kullanıp terör ve terörist propagandası yaptığını iddia etti. Sert ifadeler kullanan Seyyar, "Atatürk'ün partisi olduğunu iddia edenler partilerini Türk düşmanları ile ortak ederek ihanet odaklarına terör propagandası imkanı sağladığının vahametini anlamalı ve bu yanlışlardan geri dönmelidirler. Şahısla ilgili olarak da ilgili yargı mensuplarını göre davet ediyoruz" dedi. Şehidin babası İlyas Sönmez de Doğu kökenli bir ailenin çocuğu olduğunu ve HDP'nin doğu insanını temsil etmediğini söyledi.Sönmez, "Buradan doğu halkına sesleniyorum. Bu insanlar Müslüman Kürtleri Ermeniliğe taşıyor. Ama hiçbir zaman bu bayraktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz de. 2 evladım var bir de ben. Şehit olmaya hazırız. Cumhurbaşkanımdan ve Sayın Devlet Bahçeli'den randevu talep ediyorum. Bana yetki versinler teröristleri temizleyeyim" dedi.