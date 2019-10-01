Şoförler için 14 özel proje

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ANTALYA'DA 5 bin üyesi bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın seçimli olağanüstü genel kurulu, 6 Ekim'de yapılacak. Adaylığını açıklayan Niyazi Özçelik, geçen yıl yapılan seçimde başkanlığı yaklaşık 100 oy farkıyla kaybettiği için her esnafın kapısını tek tek çalıyor.Özçelik, esnafın hakkının eski oda yönetimi tarafından doğru ve adil yönetilmediği için aday olduğunu söyledi. Eski oda yönetiminin adaletsiz uygulamaları olduğunu belirten Özçelik, başkan seçilmesinin ardından 14 projeyi hayata geçireceğini açıkladı.Bütün esnafa eşit mesafede olacağını vurgulayan Özçelik, "Haklının yanında, haksız kazanç sağlayanın karşısında olacağım. Tahditli plakalara sahip çıkacağım. Projelerle esnafı her zaman ileri taşımak istiyorum" diye konuştu.Projelerle yola çıktığını anlatan Özçelik, en önemli giderleri için yakıt projesini hayata geçireceklerini söyledi İndirimli akaryakıtı için kendi istasyonlarını kuracaklarını anlatan Özçelik, "Esnafımızın okuyan çocuklarına burs projesini başlatacağız. Misafirlerini ağırlaması için konuk evi inşa edeceğiz. Şoför esnafımıza hukuk müşaviri desteği sunacağız" dedi.