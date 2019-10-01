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Tur kazasında 6 kişi yaralandı

Manavgat ilçesinde iki midibüsün çarpıştığı kazada 4’ü Belçikalı 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Tur kazasında 6 kişi yaralandı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde iki midibüsün çarpıştığı kazada 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde D-400 karayolu Manavgat Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Ali Ersoy yönetimindeki 07 N 6788 plakalı yolcu midibüsüyle, Kasım Demirel yönetimindeki 07 LFZ 12 plakalı tur minibüsü çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada, tur minibüsünde bulunan Belçika uyruklu turistler Herremans Anita, Qurrynen Guillaame Manife, Vandensussche Willy Aime ve Maria Angele, tur minibüsü şoförü Kasım Demirel ve rehber Canan Çallı çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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Tur kazasında 6 kişi yaralandı
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