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Yetimlere harçlık paketi

Giriş Tarihi: 1.10.2019
Yetimlere harçlık paketi
ISPARTA'DA İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından eğitim öğretim sezon boyunca her ay yetimlere okul kantin malzemelerinden oluşan harçlık paketi dağıtılıyor.

9 AY DEVAM EDECEK
İYİLİKDER ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından, her ay yaklaşık 200 yetim öğrenciye okula götürebilecekleri kantin malzemelerinden oluşan harçlık paketi dağıtımı yapılıyor. Derneklerin, 'Onların da harçlık hakkı var' sloganıyla yola çıktığı Isparta merkezli çalışmanın, okulların açık olduğu yaklaşık 9 aylık süre boyunca devam edeceği bildirildi. Harçlık paketlerinin, özellikle babası olmayan çocuklar için hazırlandığı belirtildi.
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Yetimlere harçlık paketi
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