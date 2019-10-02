20 bin yayın balığı 7 ilde suya bırakılacak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünde, Türkiye'de ilk kez kitlesel olarak Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis) yavrusu üretildi. Burdur Gölhisar Gölü'nden alınan anaç yayın balıklarından üretilen 20 bin yavru 7 ilde 7 kaynağa bırakılacak. Ağırlığı 20 ile 150 gram arasında değişen 2 bin yavru yayın balığı balıklandırılmak üzere Gölhisar Gölü'ne götürüldü.Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, "Önümüzdeki yıllarda aynı sazan da olduğu gibi yayın balığında da ülkesel bazda balıklandırma planımız var" şeklinde konuştu. Kaynak Yönetim ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz ise "20 bin yayın balığını bulunduğu yörelerdeki ekonomiye 10 milyon civarında gelir getirmesini öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.