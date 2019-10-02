750 metrede kabusu yaşadılar

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Akçalı Tepesi'nden pilot Tulgay Özden eşliğinde yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren 70 yaşındaki Danimarkalı turist 750 metrede kabusu yaşadı. Deniz üzerindeyken 9 ana bağlantı ipi koptu. Bunun üzerine iplerin koptuğu fark eden pilot Özden, olaya anında müdahale ederek yedek paraşütü açtı. Özden ve turist denize zorunlu iniş yaptı.Olayda şans eseri yaralanan olmazken, korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Olay anını anlatan Özden, "Akrobasi hareketleri yaparken henüz tespit edemediğimiz sebepten dolayı taşıcı ipler koptu" diye konuştu. Yaklaşık 20 yıldır sportif havacılık alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Özden, "Tecrübeler doğrultusunda hızlı bir şekilde yedek paraşütü açabildim" dedi.