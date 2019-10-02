Akdeniz fokları için dikkat çağrısı

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AKDENİZFoku Araştırma Grubu (AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokunun evi olarak adlandırılan Antalya falezlerindeki mağaralara araştırma dalışı yaptı. Muratpaşa Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında gerçekleşen dalışta mağaraları inceleyen Kıraç, Akdeniz fokları hakkında bilgi verdi. Akdeniz fokunun insanlarla iç içe yaşadığı tek yerin falezler olduğunu vurgulayan Kıraç, dünya üzerinde 750, Türkiye'de ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığını kaydetti. Kıraç, "Son 20 yılda yaşam alanlarının daralması, evlerinde rahatsız edildikleri için yaşam alanlarından çekilmeleri bu türü tehdit eden başlıca unsur. Çünkü burada yavruluyor, burada yavrusunu büyütüyor. Neslin devamı için betonlaşmamış, el değmemiş alanlar bırakmamız lazım. Bu çatlak ve mağaralar Akdeniz foklarının yatak odası. kimse girmesin" dedi.