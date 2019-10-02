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fokları için dikkat çağrısı

Koordinasyon Kurulu Başkanı , Akdeniz fokunun evi falezlerdeki mağaralara araştırma dalışı yaptı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Akdeniz fokları için dikkat çağrısı
AKDENİZ Foku Araştırma Grubu (AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokunun evi olarak adlandırılan Antalya falezlerindeki mağaralara araştırma dalışı yaptı. Muratpaşa Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında gerçekleşen dalışta mağaraları inceleyen Kıraç, Akdeniz fokları hakkında bilgi verdi. Akdeniz fokunun insanlarla iç içe yaşadığı tek yerin falezler olduğunu vurgulayan Kıraç, dünya üzerinde 750, Türkiye'de ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığını kaydetti. Kıraç, "Son 20 yılda yaşam alanlarının daralması, evlerinde rahatsız edildikleri için yaşam alanlarından çekilmeleri bu türü tehdit eden başlıca unsur. Çünkü burada yavruluyor, burada yavrusunu büyütüyor. Neslin devamı için betonlaşmamış, el değmemiş alanlar bırakmamız lazım. Bu çatlak ve mağaralar Akdeniz foklarının yatak odası. kimse girmesin" dedi.
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Akdeniz fokları için dikkat çağrısı
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