Bekle bizi İstanbul

Antalya takımları bu hafta İstanbul seferine çıkıyor. Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek ligde azda olsa nefes alan Antalyaspor, Cuma günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılayacak.
Güçlü rakibinden puan alıp sürpriz yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalışan Akreplerde sakatlığı geçen Doğukan'da takındaki yerini alacak.
LİDER KARTAL'A ODAKLANDI
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor ise pazar günü Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.
Teknik Direktör Erol Bulut, siyah beyazlı takımın aldığı kötü sonuçların kendileri için tehlikeli olduğunu söyledi. Bulut, "Bu yüzden onları hafife almayacağız. Çünkü bize karşı her şeylerini otaya koyacaklar. Çok dikkatli olmak zorundayız"
dedi.
BULUT'UN TAKIMINA GÜVENİ TAM
Beşiktaş'ın kadro kalitesi açısından üst düzey bir takım olduğuna dikkat çeken Bulut, "Kötü gidişatı kendi evlerinde durdurmak isteyecekler.
Onlara bu şansı vermeyeceğiz. Çünkü ben futbolcularıma güveniyorum. İstanbul'a galibiyet için gideceğiz. Alanyaspor'un liderliği hak ettiğini herkese kanıtlamak istiyoruz" diye konuştu.
JUANFRAN 2 AY SAHALARDAN UZAK
Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran depremi yaşanıyor. Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İspyanyol sağ bekin 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Juanfran'ın sakatlığı Beşiktaş maçı öncesi takımd
FENER'İN İTİRAZINA TFF'DEN RED KARARI
TÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itirazı karara bağladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da toplanan yönetim kurulu, Süper Lig'de 16 Eylül Pazartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi. Bu karar sonrası lider Alanyaspor'un zorlu Beşiktaş maçı öncesi morali yükseldi.