Bekle bizi İstanbul

TFF'DEN

BUGÜN NELER OLDU

Antalya takımları bu hafta İstanbul seferine çıkıyor. Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek ligde azda olsa nefes alan Antalyaspor,Güçlü rakibinden puan alıp sürpriz yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor iseTeknik Direktör Erol Bulut, siyah beyazlı takımın aldığı kötü sonuçların kendileri için tehlikeli olduğunu söyledi. Bulut,dedi.Beşiktaş'ın kadro kalitesi açısından üst düzey bir takım olduğuna dikkat çeken Bulut,Onlara bu şansı vermeyeceğiz. Çünkü ben futbolcularıma güveniyorum. İstanbul'a galibiyet için gideceğiz. Alanyaspor'un liderliği hak ettiğini herkese kanıtlamak istiyoruz" diye konuştu.Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran depremi yaşanıyor. Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkanJuanfran'ın sakatlığı Beşiktaş maçı öncesi takımdTÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itirazı karara bağladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da toplanan yönetim kurulu, Süper Lig'de 16 Eylül Pazartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor- Fenerbahçe maçıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi. Bu karar sonrası lider Alanyaspor'un zorlu Beşiktaş maçı öncesi morali yükseldi.