Bisiklet yolları değişecek

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KONYSİAD) konuğu oldu. Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'in de katıldığı toplantıda konuşan Böcek, ulaşım konusunda bilgi verdi. Ulaşım Master Planı'nın 7 ilçede var olduğunu anlatan Muhittin Böcek, planı 19 ilçeye yayacaklarını vurguladı. Taksimetre ücretinin bazı ilçelerde farklı fiyatlandırıldığını gördüklerini belirten Böcek, bunü düzenleme geleceğini açıkladı. Böcek, bisiklet yollarını da yeniden düzenleyeceklerini açıkladı.Böcek, "Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bisiklet yolunu kaldırıp Konyaaltı Caddesi'ne aktaracağız. Işıklar'daki bisiklet yolu geniş tutulduğu için yolda sıkıntı meydana geliyor. Orayı da kaldıracağız. Planlayarak yapılmalı, yeni imara açılan yollara bisiklet yolu yapılabilir. Ama tek şeritli Atatürk Caddesi'nde trafiği çok zorluyor" diye konuştu.