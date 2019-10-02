DMD hastalarının sevgi kenetlenmesi

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile DMD Aileleri Derneği işbirliğiyle piknik düzenlendi. Kepez'deki PARKFUNtastic'te düzenlenen pikniğe katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DMD Ailelerinin piknik keyfine ortak oldu. DMD hastaları ve aileleri düzenlenen renkli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdiler. Piknikte bir konuşma yapan Başkan Tütüncü, her zaman DMD ailelerinin yanında olma sözü verdi.Tütüncü, "İnsanları birbirine kenetleyen, birbirine bağlayan yegane şey sevgidir. Toplumun içerisinde var olan sevgi, toplumun bütün bireylerini birbirine kenetler. O sevgi bir noktadan sonra toplumu tek bir yürek, tek bir aile haline getirir. Beni bir Belediye Başkanı olarak değil, ailenizden biri olarak olarak görmenizi isterim. Ben size kalbiniz kadar yakın olmayı hedefliyorum. DMD farkındalığını birlikte artıracağız" diye konuşu. DMD Aileleri Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Günel'de, DMD hakkında katılımcıları bilgilendirdi.