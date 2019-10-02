Hilal-i Ahmer güzelliği

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Türk Kızılay'ının 150'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, farklı disiplinlerden 61 sanatçı tarafından tasarlanan hilal heykelleri, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde sergileniyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 'Türk Kızılay 150. Yıl İletişim Etkinlikleri Projesi' kapsamında oluşturulan koleksiyonla Kızılay'a yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor. 35 eserin yer aldığı sergi, 26 Ekim'e kadar açık kalacak.Sergide satışa açılan bazı ürünlerin gelirini ise Kızılay, ihtiyaç sahipleri için kullanacak. Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü Deniz Varol, yıl boyunca birçok sergi açtıklarını belirterek, "Bu seferki sergimiz çok özel. Kızılay çok köklü kurumumuz. 150'nci yıl kutlamaları kapsamında bu özel etkinliğe imza attılar. Hilal-i Ahmer koleksiyonunu gösterime açtık. Yolcularımız buradaki eserleri inceleyerek özel anılar biriktirecek. Sergi ülkemizide tanıtacak. Çünkü bu sergi aynı zamanda bir insanı yardım organizasyonu" ifadelerini kullandı.