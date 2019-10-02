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Ispartalı 2 halterci ’da

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Ispartalı 2 halterci Milli Takım’da
Halter'de Isparta'yı temsil eden Milli Halterciler Fatma Gül Çevik ile Medine Saime Balaban, Ankara'daki U-15 Milli Takım Kampı'na davet edildİ. 4-16 Aralık tarihleri arasında İsrail Eliat'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde U-15 ve U-17 Milli Takım Kamplarına davet edildi.

ŞAMPİYONA ARALIK'TA
Dün Ankara'da başlayan kampta milliler, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapacak. Halter U-15 Avrupa Şampiyonası İsrail Eliat'ta 4-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek. Milli Halterciler Fatma Gül Çevik'in Antrenörü Gamze Şen ise Antalya'daki U-17 Milli Takım Kampına davet edildi.
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Ispartalı 2 halterci Milli Takım’da
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