Ispartalı 2 halterci Milli Takım’da

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alter'de Isparta'yı temsil eden Milli Halterciler Fatma Gül Çevik ile Medine Saime Balaban, Ankara'daki U-15 Milli Takım Kampı'na davet edildİ.U-15 ve U-17 Milli Takım Kamplarına davet edildi.Dün Ankara'da başlayan kampta milliler, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapacak.Milli Halterciler Fatma Gül Çevik'in Antrenörü